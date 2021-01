Elixir Aircraft va passer de la jeune pousse à la PME

Une levée de fonds pour accélérer la montée en puissance

Elixir Aircraft, l’avionneur français basé à La Rochelle ayant conçu un monomoteur à aile basse et train fixe motorisé par blocs Rotax, finalise une levée de fonds auprès de nouveaux investisseurs. Suite à l’obtention de la certification CS23 en mars 2020 pour la version VFR 100ch de l’avion, un carnet de pré-commandes conséquent a été engendré. Ce tour de table de 3M€ va permettre d’accélérer la montée en puissance industrielle et commerciale de la société, en accueillant à son capital des fonds institutionnels locaux (à hauteur de 18%), Ouest Croissance et Océan Participations ainsi que deux nouveaux importants investisseurs privés (à hauteur 12%).

Nouveaux locaux...

Ce développement s’accompagne de nombreux recrutements ainsi que de l’installation dans de nouveaux locaux sur l’aéroport de La Rochelle. L’entreprise va ainsi s’installer dans de nouveaux locaux rénovés (norme RT2012) de 2300m2, mieux adaptés et plus vastes, sur l’aéroport de La Rochelle, et dont la capacité de production peut atteindre 80 avions par an.

... Et recrutements à venir

Elixir Aircraft, qui totalise aujourd’hui 32 collaborateurs, va ainsi compléter son équipe par des recrutements de toutes natures , des techniciens de fabrication, des commerciaux et personnels administratif et financier, pour passer du stade de start-up à celui d’une PME structurée en forte croissance.

