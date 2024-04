Elixir Aircraft ouvre un nouveau site de production en France

A Aytré près de La Rochelle

À l'occasion du salon Aero Friedrichshafen, du 17 au 20 avril 2024, Elixir Aircraft annonce l'ouverture de deux nouveaux sites. Un troisième site français à Aytré, près de La Rochelle, sera spécialisé dans la production des pièces composites (fuselage et gouvernes de vol). Le premier site américain d'Elixir Aircraft ouvre à l'aéroport de Sarasota, en Floride, pour le réassemblage des avions à livrer aux États-Unis.

Pour répondre à la forte demande

Pour répondre à la forte demande, avec plus de 200 commandes, fermes, pré-commandes et lettres d'intention ; pour accélérer la production des avions commandés et suite à la récente levée de fonds de 40 millions d'euros, Elixir Aircraft annonce l'ouverture d'un nouveau site de production à La Rochelle. Proche du site principal de l'aéroport de La Rochelle, sur la commune d'Aytré, ce nouvel atelier de 1 000 m² accueille déjà 26 employés et se spécialise sur la production des pièces composites OneShot (fuselage, gourvernes...).

Un total de quatre sites

Elixir Aircraft compte désormais quatre sites : trois sites de production en Europe, à l'aéroport de La Rochelle - où une nouvelle usine de 15 000 m² verra le jour en 2026 - et à Aytré et un site de réassemblage aux États-Unis, à Sarasota (FL).