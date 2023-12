Elixir Aircraft livre ses premiers avions à Airbus Flight Academy Europe

Quatre avions conçus et produits par le constructeur aéronautique rochelais Elixir Aircraftn soit des Elixir 100CH, spécifiquement modifiés pour répondre aux besoins des organismes de formation professionnelle au pilotage, ont été livrés à Airbus Flight Academy Europe (AFAE) à Angoulême en début de semaine. Ces quatre avions ont tous été livrés avec le tableau de bord de type tout écran ("full glass cockpit") récemment certifié par l'AESA. La nouvelle option de cockpit a été conçue spécifiquement pour répondre aux exigences d'AFAE et de toutes les écoles de pilotage du monde entier, qui permet de familiariser très tôt les pilotes avec leur futur environnement, qu'il s'agisse d'écrans d'affichage principaux ou multiples (PFD ou MFD) qu'ils retrouveront sur les aéronefs actuellement en service.

Quatre + quatre autres

A l'occasion de la livraison des premiers appareils, Elixir Aircraft a également précisé qu'Airbus Flight Academy Europe lui a renouvelé sa confiance en commandant quatre nouveaux appareils pour une livraison qui devrait intervenir début 2024. En comparaison avec la flotte actuelle des avions d'ancienne génération, les Elixir devraient permettre de diviser par quatre la consommation de carburant, mais également de réduire drastiquement les émissions sonores, grâce à la motorisation de l'appareil, un Rotax 912iS de 100CH, peu bruyant, avec une consommation de carburant d'environ 11 litres par heure.

AFAE à Champniers et la formation ATPi

Airbus Flight Academy Europe dont le siège est situé à Champniers (agglomération d'Angoulême, Charente) est une filiale à 100% d’Airbus. Créée en 2006 sur la base aérienne de Cognac, Airbus Flight Academy Europe fournit les moyens et services de formation des écoles de pilotage de l’Armée de l’air et de l’espace et de la Marine nationale dans le cadre de la formation élémentaire et avancée des pilotes militaires. En 2019, la société décide de déployer sa propre capacité de formation de pilotes ab-initio sur le site de Champniers. Ainsi, Airbus Flight Academy Europe propose une formation de pilote de ligne intégrée (ATPi) sur la base de l’Airbus Pilot Cadet Training Programme. Depuis sa création, Airbus Flight Academy Europe a délivré plus de 525 000 heures de vol et 131 000 heures de simulateurs. Afin de soutenir ses activités, la société maintient quotidiennement plus de 100 appareils dont une cinquantaine en propre.