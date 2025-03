Elixir Aircraft débute les livraisons pour Leading Edge Aviation

Elixir pour renouveler la flotte de Leading Edge Aviation

Le constructeur français et rochelais, Elixir Aircraft, poursuit sur sa lancée et son succès commercial. Après une étude de marché, Leading Edge Aviation a choisi Elixir Aircraft dans le cadre du renouvellement de sa flotte actuellement composée de 21 avions. Cette première livraison fait suite au contrat signé en octobre 2024. L'avion va rejoindre la base d'Alhama, en Murcie (Espagne).

Plus de 300 Elixir en commande

Cette commande, portant à plus de 300 le nombre d'avions figurant au carnet de commandes d'Elixir Aircraft, a par ailleurs donné lieu au lancement d'une offre de location en partenariat avec Green Aerolease. Cette offre qui a facilité l'opération avec Leading Edge Aviation permet aux écoles professionnelles intéressées par l'Elixir d'acquérir leurs avions via une location « clés en main» (avion, assurance et maintenance inclus).

CS-23 et Carbon Oneshot

Elixir Aircraft conçoit et construit un avion biplace de 4e génération certifié EASA CS-23 depuis 2020. Elixir Aircraft utilise une technologie issue du monde de la voile de compétition, le « Carbon Oneshot » (en une seule pièce), pour simplifier les structures. 30 Elixir sont actuellement en exploitation, plus de 300 exemplaires de l'avion de 4e génération Elixir sont au carnet de commandes (fermes, précommandes et lettres d'intention).

Deux nouvelles usines

En juin 2023, le président de la République annonce une subvention de 13 millions d’euros pour Elixir Aircraft. Début 2024, Elixir Aircraft annonce la clôture du financement de son développement pour les 5 prochaines années avec un budget de 40 millions d'euros. Elixir Aircraft prépare l'ouverture d'une nouvelle usine de 15 000 m2 à La Rochelle et celle de Sarasota, en Floride.