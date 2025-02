Elixir Aircraft et Buiqui Aerospace ont signé une lettre d'intention portant sur 35 Elixir

35 avions Elixir

Suite à leur rencontre à Oshkosh lors du salon EAA AirVenture en juillet 2024, Elixir Aircraft et Buiqui Aerospace ont signé une lettre d'intention pour fournir 35 avions Elixir à l'école de pilotage basée à Orlando, en Floride. Elixir Aircraft conçoit et construit un avion biplace de 4e génération certifié EASA CS-23 depuis 2020.

Carbon Oneshot

Elixir Aircraft utilise pour la réalisation de la cellule une technologie issue du monde de la voile de compétition, le « Carbon Oneshot », soit un fuselage en une seule pièce, afin de simplifier les structures. Fin 2021, Elixir Aircraft a ouvert un nouveau site de production à Périgny, en Charente Maritime, pour internaliser l'ensemble de la production des pièces en carbone. Récemment l'avionneur rochelais s'est distingué au travers des essais de la turbine à hydrogène destinée à l'aviation légère, en partenariat avec le motoriste Turbotech et Air Liquide.

30 avions en exploitation

30 Elixir sont actuellement en exploitation, plus de 300 exemplaires de l'avion de 4e génération Elixir sont au carnet de commandes (fermes, précommandes et lettres d'intention). En juin 2023, le président de la République annonce une subvention de 13 millions d’euros pour Elixir Aircraft. Début 2024, Elixir Aircraft annonce la clôture du financement de son développement pour les 5 prochaines années avec un budget de 40 millions d'euros. Elixir Aircraft prépare l'ouverture d'une nouvelle usine de 15 000 m2 à La Rochelle et celle de Sarasota, en Floride.