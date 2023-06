Elixir Aircraft cumule 14 commandes internationales

14 commandes pour ce salon...

Elixir Aircraft a terminé les journées professionelles de ce 54e salon du Bourget en annonçant la signature de plusieurs contrats pour un total de 14 Elixir 100HP. L'avionneur rochelais poursuit son expansion sur le marché européen avec la vente ferme de quatre avions au Luxembourg, un nouveau succès international pour le constructeur aéronautique français, après l'annonce récente d'une pré-commande de 100 Elixir pour les Etats-Unis. Fondée en 1999, ALD LUX est une société de leasing luxembourgeoise. La société se tourne désormais vers la location d'avions, avec cette première commande de quatre avions français de nouvelle génération.

... à l'échelle mondiale

Expansion européenne, mais également mondiale. Car après le Luxembourg, c'est la Nouvelle-Zélande qui se (re)montre intéressée par le monomoteur. Suite à la visite d'une délégation de l'IAANZ (International Aviation Academy of New Zealand) en avril dernier à Elixir Aircraft à La Rochelle où ils ont eu droit à des vols de démonstration et à une étude approfondie de l'avion et de son écosystème, l'organisme de formation professionnelle s'est engagé à renouveler son partenariat avec Elixir Aircraft pour une période de trois ans. L'organisme de formation professionnelle s'est engagé à renouveler sa flotte avec l'avion de 4ème génération. L'objectif est de commander un minimum de deux avions par an pendant les 5 prochaines années. Actuellement, Elixir Aircraft cumule plus de 70 avions en commande ferme et plus d'une centaine en pré-commande.