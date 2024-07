Elixir Aircraft : 80 lettres d’intention pour 110 avions lors du salon AirVenture

80 lettres d’intention pour 110 avions lors du salon AirVenture

Elixir Aircraft annonce avoir signé 80 lettres d’intention pour 110 avions lors du salon AirVenture. 20 contrats de réservation (pré-commandes) ont également été signés. Cela porte le carnet de commandes à 330 avions, commandes, pré-commandes et lettres d’intention incluses, tous marchés confondus. En vue de la prochaine certification américaine de l’avion Elixir, les représentants de la FAA (Federal Aviation Administration) sont venus visiter le stand, ainsi que de nombreux centres de formation (FTO), universités, pilotes privés, étudiants et fournisseurs.

A Oshkosh, Wisconsin, aux États-Unis

EAA AirVenture, le plus grand rassemblement d’avions du monde, à Oshkosh, Wisconsin, aux États-Unis, vient de fermer ses portes, après une semaine d’expositions et de démonstrations aériennes. Elixir Aircraft y exposait pour la troisième fois, avec un stand trois fois plus grand que celui des années précédentes, au coeur de la zone dédiée aux avions de formation, à deux pas de l’espace des universités, l’Elixir 100 chevaux pour la formation et l’Elixir 140 chevaux. Ce choix d’emplacement et cette fidélité à l’événement ont permis à Elixir Aircraft de signer 80 lettres d’intention pour 110 avions, ainsi que 20 contrats de réservation. Cela porte le nombre total de commandes, pré-commandes et lettres d’intention à 330 exemplaires de l’Elixir.

Part-23 en vue

La prochaine certification FAA Part-23 permettra de transformer les lettres d’intentions en contrats de réservation (pré-commandes), ce qui permet au client d’obtenir un numéro de série dans la chaîne de production. Deux écoles américaines, Cirrus Aviation et Sierra Charlie, qui ont signé leur manifestation d’intérêt dès 2023, figurent en tête de la liste d’attente. Le rendez-vous avec la FAA était donc très attendu. Au cours de la semaine, plusieurs représentants de l’autorité de l’aviation civile américaine, à tous les niveaux de décision, sont venus rencontrer Elixir Aircraft. Ils ont pu constater le haut niveau de fiabilité et de sécurité de l’avion.

Ouverture de l’usine de réassemblage, au printemps 2025 à Sarasota

En vue de l’ouverture de l’usine de réassemblage, au printemps 2025 à Sarasota en Floride, Elixir Aircraft a également rencontré ses principaux fournisseurs, également exposants à AirVenture, tels Beringer, MT Propellers, Rotax, Garmin et BRS. D’autres partenaires potentiels, pour la mise en place du stock local de pièces détachées et la maintenance, ont été approchés.