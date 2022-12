Elephant walk stratégique : 8 B-2 Spirit sur la piste de Whiteman AFB

Dans un communiqué de presse publié le 28 novembre, l'US Air Force Global Strike Command (AFGSC) a annoncé avoir organisé l'exercice Spirit Vigilance 22. Cet exercice a mobilisé les 509e et 131e Bomb Wings le 7 novembre dernier. Ces deux unités appartiennent à un commandement différent : le 509e dépend directement de l'AFGSC alors que le 131e dépend de la Garde nationale aérienne (ANG). Cependant, ils sont tous deux basés sur la base aérienne de Whiteman (Missouri, États-Unis) et partagent le même appareil, à savoir, le bombardier stratégique B-2 Spirit.

Ce type d'exercice est courant au sein de l'AFGSC puisqu'il cherche à démontrer mais aussi et surtout confirmer la capacité d'armement et de déploiement rapide des bombardiers stratégiques de l'US Air Force (USAF) aux capacités nucléaires. Dans ce cas-ci, l'exercice revêt un intérêt encore plus grand puisqu'il a permis d'armer un total de huit B-2 avant de les amener sur la piste de Whiteman pour une photo. Cet elephant walk a ainsi rassemblé 40 % de la flotte de B-2 Spirit de l'USAF. Les munitions emportées n'ont pas été dévoilée mais le communiqué de presse de l'AFGSC insiste plusieurs fois sur les capacités duales du B-2 : avec sa furtivité et sa capacité de ravitaillement en vol, le B-2 est capable de projeter n'importe où le feu nucléaire américain ou encore différentes munitions classiques, en ce compris la bombe JASSM-ER ( plus d'infos ici ).