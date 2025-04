Electra lève 115 millions de dollars pour lancer la pré-production de l'EL9

115 millions de dollars pour la phase de pré-production et de certification de l'EL9

Electra a annoncé aujourd'hui avoir obtenu 115 millions de dollars en financement de série B pour entrer dans la phase de pré-production et de certification de l'EL9, le tout premier avion Ultra Short, qui peut décoller et atterrir en 150 pieds - soit environ 10 % de l'empreinte requise pour les avions classiques de taille similaire. Le tour de table a été mené par Prysm Capital, et Jay Park, cofondateur et associé directeur de Prysm, a rejoint le conseil d'administration d'Electra.

9 passagers

En intégrant la technologie de la sustentation par soufflage de voilure à la propulsion hybride-électrique, l'EL9 Ultra Short d'Electra, qui peut accueillir 9 passagers, offre une gamme de capacités à double usage. L'appareil a presque la polyvalence d'atterrissage et de décollage d'un hélicoptère considérant ses capacités ADACe (Aéronef à décollage et atterrissage courts [à motorisation hybride] électrique), le silence d'un véhicule électrique, et l'avantage financier et la sécurité d'un aéronef à voilure fixe et à hélice fixe. Grâce à l'EL9, les opérateurs commerciaux peuvent relier des communautés dépourvues d'infrastructures aéronautiques traditionnelles, desservir des aéroports soumis à des restrictions sonores strictes, créer de nouvelles opportunités et de nouveaux modèles commerciaux pour les services de fret, et faire gagner un temps considérable aux voyageurs.

Des capacités pour la logistique militaire

Pour les opérateurs de défense, l'EL9 introduit de nouvelles capacités logistiques et de transport de troupes, y compris la capacité de décoller et d'atterrir avec une faible signature dans des espaces de la taille d'un hélicoptère dans des zones reculées et austères, et de fournir des capacités d'alimentation mobile tout en s'appuyant sur les avantages d'un avion à voilure fixe en termes de sécurité, de coût et de rayon d'action.

2200 précommandes

Electra annonce plus de 2 200 précommandes d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars pour l'EL9, ce qui constitue l'un des plus importants carnets de commandes provisoires dans le secteur commercial de la mobilité aérienne avancée. En outre, Electra a remporté plus de 20 contrats SBIR (Small Business Innovation Research) auprès de l'U.S. Air Force, de l'U.S. Army, de l'U.S. Navy et de la NASA, et participe actuellement à un contrat d'augmentation de financement stratégique avec l'U.S. Air Force afin de développer l'EL9 pour des cas d'utilisation militaire.

1,3 t de charge utile

L'EL9 offre une charge utile pouvant atteindre 3 000 livres (1,3 t) et un autonomie de 1 100 milles nautiques (2 037 km), avec une recharge de la batterie en vol qui élimine le besoin de stations de recharge au sol. La capacité d'opérer à partir d'espaces compacts et de surfaces non améliorées telles que les terrains en herbe, les parkings et les héliports reconvertis ouvre de nouvelles routes et opportunités économiques. Lockheed Martin Ventures, Honeywell et Safran figurent parmi les investisseurs stratégiques d'Electra, aux côtés de Prysm Capital, Statkraft Ventures, Virginia Innovation Partnership Corporation (VIPC) et d'autres investisseurs privés. Electra compte aujourd'hui environ 80 employés et s'est imposée comme le premier acteur et créateur de catégorie dans le domaine de l'aviation ADAC.