Electra dévoile son avion hybride-électrique ADACe EL9

Electra a révélé le 13 novembre 2024 son avion hybride-électrique EL9 Ultra Short, un avion piloté de neuf passagers. Electra entre maintenant dans la phase de développement de l'EL9, soutenue par plus d'un an d'essais en vol réussis de son prototype biplace EL2 Goldfinch.



Une voilure soufflée

Le système innovant de propulsion hybride-électrique EL9 d'Electra, doté de la technologie de sustentation par soufflage, permet des décollages et des atterrissages ultra-courts dans des espaces de la taille d'un terrain de football, auparavant réservés aux hélicoptères et aux ADAVe (eVTOL), mais "à un tiers du coût et avec la sécurité et la fiabilité accrues d'un aéronef à voilure fixe", commente Electra. « Cela ouvre la voie à des milliers de nouveaux sites pour un service aérien direct, y compris de petits aéroports régionaux ou des sites non conventionnels comme des pelouses ou des parkings, offrant une connectivité régionale point à point transparente à la fois pour les passagers et le fret. L'avion EL9 fonctionne avec beaucoup moins d'émissions et de bruit que les avions conventionnels, tandis que son système de propulsion hybride-électrique offre une autonomie accrue et permet de recharger les batteries en vol, sans qu'il soit nécessaire d'installer des stations de recharge au sol », ajoute Electra.



« La présentation aujourd'hui de l'EL9 témoigne du dévouement de notre incroyable équipe et de nos partenaires », a déclaré Marc Allen, PDG d'Electra. « Cet avion est plus qu'un nouveau design, c'est la porte d'entrée vers un avenir plus propre, plus silencieux et plus abordable pour les voyages régionaux. Avec l'EL9, nous ne nous contentons pas de faire de l'aviation durable une réalité, nous redéfinissons la façon dont les personnes et les marchandises se déplacent grâce à l'aviation directe, une nouvelle catégorie de voyages sûrs et transparents qui rapproche la mobilité aérienne de l'endroit où nous vivons, travaillons et nous divertissons ».



L'EL9 associe la technologie de la sustentation par soufflage à une propulsion électrique distribuée utilisant quatre packs de batteries indépendants et un petit générateur à turbine qui entraîne huit moteurs électriques répartis le long de l'aile pour assurer une sustentation élevée à faible vitesse. L'aéronef peut décoller et atterrir à une distance aussi courte que 150 pieds et atteindre une vitesse de croisière de 175 nœuds. Avec un rayon d'action et une charge utile permettant d'effectuer des missions importantes, l'EL9 peut transporter neuf passagers avec leurs bagages ou 3 000 livres de fret sur 330 milles nautiques, et dispose d'un rayon d'action maximal de 1 100 milles nautiques avec des réserves IFR. Il sera certifié pour le vol IFR et le vol dans des conditions de givrage connues. L'EL9 sera équipé de deux postes de pilotage, mais la technologie Safe Single Pilot d'Electra, avec des commandes de vol électriques, permettra à un seul pilote d'effectuer facilement des atterrissages de précision.



Electra a reçu plus de 2 100 commandes pour l'EL9 de la part de 52 opérateurs dans le monde, ce qui représente une valeur de marché de plus de 8 milliards de dollars. Les premiers vols d'essai sont prévus pour 2027, la certification et l'entrée en service étant prévues pour 2029, conformément à la réglementation FAA Part 23.



La conception de l'EL9 a été présentée au siège d'Electra à Manassas, en Virginie, à un public de plus de 300 invités, parmi lesquels des dirigeants de l'industrie aérospatiale, des partenaires, des clients, des représentants du gouvernement, des médias et des amis.