Electra annonce 2 200 pré-commandes pour son Ultra Short

2 200 pré-commandes

L'avionneur nord-américain Electra annonce cumuler actuellement 2 200 pré-commandes pour son avion hybride-électrique EL9 Ultra Short. Évalué à près de 9 milliards de dollars (soit 8,3 Md€), le carnet de commandes d'Electra est l'un des plus importants de l'industrie de la mobilité aérienne avancée.

Un ADAC hybride électrique qui décolle en 45 m

L'Ultra Short d'Electra, qui intègre la sustentation par soufflage et la propulsion hybride-électrique, se caractérise par sa capacité ADAC (Aéronef à décollage et atterrissage courts) ce qui lui permet de décoller et d'atterrir en seulement 150 pieds (soit 45 m). Le concept d'emploi de l'appareil est de permettre aux opérateurs aériens de relier des communautés qui manquent d'infrastructures aériennes, de voler dans des aéroports soumis à des restrictions sonores strictes, de créer de nouvelles opportunités et de nouveaux modèles commerciaux pour les services de fret, et de faire gagner du temps aux voyageurs. Coté défense, l'Ultra Short veut introduire des capacités logistiques entièrement nouvelles pour les combattants, notamment la possibilité d'atterrir sur des surfaces peu ou pas préparées, d'améliorer la sécurité et de réduire les coûts, d'alimenter les opérations au sol et d'effectuer des transports logistiques essentiels.

Des coûts réduits et une empreinte acoustique légère

« L'Ultra Short d'Electra ouvre la voie à une nouvelle ère du transport aérien - ce que nous appelons l'aviation directe - qui est aussi transformatrice que pratique », a déclaré Marc Allen, PDG d'Electra. Ce dernir avance de nombreux avantages pour son aéronef. « Nous avons créé un avion à voilure fixe qui offre l'accès d'un hélicoptère avec 100 fois moins de bruit, 70 % de coûts en moins, une sécurité accrue et des émissions considérablement réduites. La réponse de l'industrie aéronautique mondiale a été formidable. Nos clients considèrent que l'avion EL9 change véritablement la donne, et ils utilisent ses capacités de décollage ultra-court pour ouvrir la voie à de nouveaux itinéraires dans des zones soumises à des contraintes d'espace et de bruit », poursuit Marc Allen.

Voilure soufflée façon Bréguet 941

L'Ultra Short d'Electra intègre une voilure soufflée et la propulsion hybride-électrique pour créer une plateforme d'aviation qui aurait été impossible il y a une dizaine d'années. L'EL9, qui peut accueillir neuf passagers, offre une capacité de charge allant jusqu'à 3 000 livres (1,3 t) et un rayon d'action de 1 100 milles nautiques (environ 2 037 km), avec une recharge des batteries en vol qui élimine le besoin d'une infrastructure de recharge au sol. La capacité d'opérer à partir d'espaces compacts et de surfaces non améliorées, y compris les terrains en herbe, les parkings et les héliports reconvertis, ouvre de nouvelles routes et opportunités économiques, rendant la mobilité aérienne régionale pour les passagers et le fret plus abordable et accessible que jamais auparavant.

Bristow pour client de lancement

Les clients les plus récents d'Electra comprennent Akansel (Turquie) et Dieng & Co Engineering (Sénégal) en partenariat avec Flow Aero (États-Unis/Turquie), Caverton Helicopters (Nigeria), Copenhagen Helicopter et Copenhagen Air Taxi (Danemark), 5 Star Helicopter Tours (États-Unis), Global Vectra Helicorp (Inde) et Helicidade Heilporto (Brésil). S'ajoutent égalristow Group, premier fournisseur mondial de solutions de vol vertical aux organisations gouvernementales et civiles, et partenaire de lancement opérationnel d'Electra ; les principales plateformes d'aviation privée à la demande, notamment les opérateurs indiens JetSetGo et Blade India, Flapper, basé au Brésil, en Amérique latine, flyv, basé en Allemagne, en Europe, LYGG, basé en Finlande, en Scandinavie, et les compagnies aériennes régionales américaines JSX et Surf Air.