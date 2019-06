El Al choisit Epcor pour l'entretien des APU de ses Boeing 777

Spécialisé dans les solutions MRO pour les équipements pneumatiques et les groupes auxiliaires de puissance (Auxiliary Power Unit, APU), Epcor annonce un second contrat avec El Al, la compagnie nationale d'Israël.

Signé le 3 juin 2019 à Tel Aviv, ce nouvel accord exclusif porte sur l’ensemble de la flotte Boeing 777 du transporteur, soit six appareils. Il s’agit d’un renouvellement du précédent contrat portant sur l’entretien d’APU de type GTCP331-500.



Epcor est une filiale détenue à 100% par KLM NV au sein du groupe AIR FRANCE KLM. Titulaire de 14 certifications, notamment EASA, CAAC, CAAV et FAR 145, EPCOR propose des services de support MRO sur les APU et équipements pneumatiques d'une large gamme d'appareils commerciaux.