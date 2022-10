EHang progresse vers la certification ADAVe (eVTOL) autonome

EHang, vers la certification de l'ADAVe autonome

EHang, le constructeur aéronautique d'ADAVe (eVTOL) chinois a annoncé les dernières mises à jour du processus de certification de type de son AAV EH216-S destiné aux transport de passagers. Le plan de certification spécifique au projet a été officiellement approuvé par l'Administration de l'aviation civile de Chine (la CAAC). À l'heure actuelle, plusieurs sujets d'examen relatifs au certificat de type ont été confirmés, notamment les performances et le vol, la résistance structurelle, la conception et la configuration, la station de contrôle au sol, l'interaction homme-machine en vol, la totalité, le maintien de la navigabilité, etc.

30 000 vols d'essais annoncés

EHang précise également que de multiples résultats positifs ont été obtenus sur les algorithmes spécifiques basés sur l'aérodynamique, les vols d'essai pour la limite du rapport de surcharge, etc. Sur la base de plus de 30 000 vols d'essai sûrs du EH216-S qui ont été accumulés, la société prévoit de mener d'autres activités d'essai supplémentaires et des vols d'essai pour la vérification à partir d'octobre de cette année.