EHang avance en Autriche

Un permis de vol expérimental

Le premier vol d’essai de l'EHang 216 dans l’espace aérien national autrichien a été effectué avec succès sous la supervision de l’autorité aérienne autrichienne Austro Control sur le site de Facc à St. Martin im Innkreis (Autriche). Avec l’achèvement des vérifications du système et du vol d’essai associé, l’autorité de l’aviation a accordé le permis de vol expérimental pour la poursuite de l’exécution des vols d’essai de l'EHang 216. « L’achèvement réussi du vol d’essai de notre véhicule aérien autonome dans l’espace aérien autrichien marque le début d’un programme d’essai complet de l’EHang 216, jetant les bases de l’approbation d’une solution innovante, très flexible et durable de trafic et de transport pour les agglomérations urbaines », a commenté Robert Machtlinger, PDG de Facc, après avoir reçu le permis de vol expérimental pour l’EHang 216 en Autriche.

16 moteurs électriques et 130 km/h

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Facc et EHang contribuent à leurs ressources et réseaux respectifs. EHang est un inventeur et un expert pour toutes les questions relatives au vol autonome, et fournit un savoir-faire étendu dans les domaines de la connectivité et des solutions logicielles. Facc offre un soutien dans le domaine du matériel de haute technologie avec le développement, la certification et la fabrication de composants et de systèmes légers. L’EHang 216 est un véhicule aérien autonome qui peut réaliser des décollages et des atterrissages verticaux. L'aéronef est sustenté par seize moteurs électriques hautes performances montés sur huit bras à double rotor. Des structures légères FACC très efficaces assurent une faible poids et une excellente aérodynamique, et contribuent de façon significative aux performances de l’appareil. L'EHang 216 dispose d'une autonomie d’environ 40 kilomètres, une capacité de chargement maximale de 220 kg et une vitesse de croisière de 130 km/h.

Demain en Europe le vol autonome

L’EHang 216 a déjà effectué plusieurs milliers d’heures de vol habitées en Chine. En mai 2020, l'aéronef a reçu la première autorisation d’exploitation commerciale au monde à des fins logistiques de la Part de la Civil Aviation Administration of China (CAAC). Avec le vol inaugural réussi de l’EHang 216 en Autriche, Facc et EHang ont fait un pas commun important vers l’établissement du vol autonome en Europe.

