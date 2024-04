Ehang obtient le certificat de production pour son EH-216S

Certificat de production poour l'EH-216S

EHang a annoncé avoir obtenu le certificat de production pour son aéronef électrique sans pilote à décollage et atterrissage vertical (ADAVe ou eVTOL en anglais) EH216-S transportant des passagers, délivré par l'Administration de l'aviation civile de Chine ( la CAAC), ce qui constitue le premier certificat de production accordé dans l'industrie mondiale de l'ADAVe. Après l'obtention du certificat de type et du certificat de navigabilité standard pour l'EH216-S, cette réalisation constitue un autre pas important vers la production en série de l'ADAVe et les opérations commerciales qui s'ensuivront.

Poursuivre la production de masse

Le certificat de production, délivré par l'autorité nationale de l'aviation, la CAAC, au constructeur d'aéronefs indique que EHang a mis en place un système de gestion de la qualité de la production de masse qui répond aux exigences réglementaires de la CAAC en matière de navigabilité, et que l'entreprise a été autorisée à poursuivre la production de masse. Le système de gestion de la qualité de la production de masse de l'EH216-S englobe les matières premières, la gestion des fournisseurs, l'organisation de la production, le contrôle de la qualité de la production, les essais avant livraison de l'aéronef, la réparation et la maintenance après-vente, etc. Le système établit des directives et une documentation claires pour chaque étape de la procédure de production, assurant une traçabilité et un contrôle de sécurité complets pour garantir que chaque avion et ses composants sortant de la chaîne de production sont strictement conformes à la conception de type approuvée et aux exigences de sécurité.

Une évaluation approfondie

Au cours du processus de certification du certificat de production, l'équipe d'examen de l'administration régionale Centre-Sud de la CAAC a procédé à un examen exhaustif des documents et à une vérification et une validation sur place sous les angles multiples de la qualité, de la production, des essais et de l'après-vente, sur la base du règlement relatif à la certification des produits et pièces de l'aviation civile et des procédures d'approbation et de supervision de la production. Il s'agit notamment d'une évaluation stricte et approfondie des capacités de production et du système de gestion de la qualité d'EHang, comprenant un total de 19 éléments, tels que la gestion organisationnelle, le contrôle des documents de conception, les capacités et les qualifications du personnel, la gestion des fournisseurs, le contrôle du processus de production, l'inspection et les essais, entre autres.

"Etendre progressivement la production"

"La délivrance du certificat de production est essentielle pour l'EH216-S, car elle ouvre la voie à la production de masse, et constitue une étape cruciale dans notre progression vers l'exploitation commerciale", a commenté Huazhi Hu, fondateur, président et directeur général d'EHang. "À ce jour, le EH216-S a obtenu le certificat de type, le certificat de production et le certificat de navigabilité standard de la CAAC. Toutes ces réalisations notables reposent sur la collaboration et les efforts inlassables de l'équipe d'experts de la CAAC et de l'équipe d'EHang, et reflètent notre innovation collective, notre sagesse et notre expertise en matière de conception d'aéronefs, de fabrication, de gestion de la qualité et dans d'autres domaines. Avec le certificat de production comme point de départ, nous sommes prêts à étendre progressivement la production et la livraison pour répondre aux demandes croissantes du marché. Notre objectif est d'introduire sur le marché mondial des ADAVe sans pilote, sûrs et fiables, et d'offrir ainsi à tous des services de mobilité aérienne sûrs, autonomes et respectueux de l'environnement", a ajouté Huazhi Hu.