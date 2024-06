Ehang fait voler son EH216S en Arabie Saoudite

EHang fait voler son EH216-S en Arabie Saoudite

EHang a annoncé que son ADAVe EH216-S a effectué son premier vol autonome à La Mecque, en Arabie saoudite. Ce vol autonome a été réalisé en partenariat avec Front End Limited Company, une entreprise saoudienne spécialisée dans les solutions avancées pour diverses industries. Avec le soutien des autorités locales, dont l'Autorité générale de l'aviation civile d'Arabie saoudite (GACA), le ministère des Transports et des Services logistiques, le ministère du Hadj et le ministère de l'Intérieur, Front End ambitionne de réaliser un rôle déterminant dans l'organisation d'un pèlerinage annuel du Hadj plus rapide, comme ce fut le cas à l'époque de la mise en service du chemin de fer du Hedjaz au début du siècle dernier. Cette collaboration a débouché sur une solution de partenariat public-privé au sein du Royaume d'Arabie saoudite. Pour Ehang, c'est la conquête potentielle d'un premier marché à l'international, hors de Chine et des zones économiques spéciales le long de la Mer de Chine.

Un vol de démonstration

Effectué dans une zone à faible risque au sein d'un espace aérien protégé, ce vol devrait permettre d'aider les autorités locales à mettre en place l'environnement réglementaire adéquat pour le déploiement d'ADAVe sans pilote, améliorant ainsi la mobilité, réduisant la congestion. "Ce premier vol de l'ADAVe sans pilote EH216-S en Arabie saoudite marque une étape importante dans l'internationalisation en cours d'EHang [...], en montrant le potentiel de nos produits et solutions eVTOL sans pilote pour une adoption à grande échelle sur le marché du Moyen-Orient", a commenté Huazhi Hu, fondateur, PDG et président d'EHang. "À l'avenir, avec le soutien de la GACA et en partenariat avec Front End, nous travaillerons ensemble pour établir une référence en matière d'opérations de mobilité aérienne avancée régulières en Arabie saoudite, afin de faire progresser les marchés régionaux et mondiaux", a-t-il ajouté.