EHang et Séville partenaires lancent le premier programme de mobilité urbaine aérienne d'Espagne

Un programme pilote en Espagne

EHang Holdings Limited a annoncé aujourd’hui que la société avait conclu un accord de coopération avec le gouvernement de la ville de Séville, en Espagne, pour exécuter le premier programme pilote Urban Air Mobility (UAM, mobilité aérienne urbaine) en Espagne.

Seville partenaire d'EHang

L’accord précise qu’EHang travaillera avec le gouvernement de Séville pour développer la mobilité aérienne urbaine, y compris le transport de passagers, la logistique aérienne et les plates-formes de commandement et de contrôle de la ville. La ville collaborera également pour les demandes d’autorisation de vols d’essai, conformément à la législation espagnole et européenne et coordonnera avec EHang la planification des itinéraires de vol.

Selon le rapport de la Commission européenne sur la mobilité urbaine, plus de 60 % des citoyens européens vivent dans des zones urbaines de plus de 10 000 habitants, et ils sont confrontés à des embouteillages et à la pollution atmosphérique. La congestion dans l’UE coûte près de 100 milliards d’euros chaque année, soit 1 % du PIB annuel de l’UE.

Un permis de vol en Norvège pour l'EHang 216

Début mars, la société chinoise a obtenu un permis de vol opérationnel pour son EHang 216 biplace, auprès de l’Autorité norvégienne de l’aviation civile. Il s’agit du premier permis de vol opérationnel pour vol d’essai à long terme d’EHang 216 en Europe, jetant les bases des futures opérations de mobilité aérienne urbaine (UAM) dans d’autres pays de l’UE, selon EHang.