EHang espère faire voler son drone taxi au Salon du Bourget 2025

Vols de démonstration au Salon du Bourget 2025 pour le EH216-S

Pouvoir réaliser des vols de démonstration au Salon du Bourget 2025 pour le taxi aérien autonome EVTOL EH216-S, tel est l'objectif du constructeur chinois EHang. Dans ce but, les discussions s'accélèrent avec les différentes autorités françaises concernées : Ministère des Affaires étrangères, Ministère des Transports, DGAC, Groupe ADP et organisateurs du Salon du Bourget. Si la séquence s'annonce "prestigieuse" aux yeux des responsables de EHang en termes de communication, elle est aussi une étape vers l'obtention espérée d'une certification EASA à terme.

Obtenir une certification EASA à terme

Fort de la maturité technologique de son eVTOL ou ADAVe EH216-S sans pilote qui a obtenu sa certification de type des autorités de l'aviation civile chinoise (CAAC) en octobre 2023, suivie de l'obtention du certificat de production en avril 2024, le constructeur est bien conscient que le processus sera long pour convaincre l'EASA. "L'EASA a raison d'être prudente. La sécurité est la priorité. Mais, il faut aussi du temps pour faire accepter les VTOL par le grand public et les vols de démonstration servent aussi à cela", souligne Jonathan Wang, directeur général délégué de EHang.

La prudence l'EASA pourrait bien progressivement s'estomper au regard de la toute récente évolution réglementaire aux Etats-Unis. La FAA vient en effet de publier une règle finale concernant les qualifications et la formation que les instructeurs et les pilotes doivent posséder pour piloter des aéronefs de catégorie ADAVe ou eVTOL. La règle porte également sur leurs exigences opérationnelles, notamment les altitudes minimales de sécurité et la visibilité requise. Cette règle est la dernière pièce du puzzle qui permettra d'introduire ces aéronefs en toute sécurité à court terme.

Sans oublier que du côté de l'EASA, on ne peut être passé à côté des démonstrations en vol en Espagne du EH216 dans le cadre du projet de l'Union européenne "Mobilité aérienne urbaine - Démonstration expérimentale à grande échelle" ("AMU-LED"). Les démonstrations en vol de l'EH216 ont été réalisées en octobre 2022 au Centre de recherche aéroportée de Rozas de l'Institut national espagnol de technologie aérospatiale à Lugo, en Galice. Ces démonstrations ont permis de vérifier et de valider les concepts d'opérations de mobilité aérienne urbaine, afin d'atteindre les objectifs du projet AMU-LED.

Prochaine étape : même capacité mais distance augmentée

Sans pilote, le EH126-S prend deux passagers sur 30 km maximum avec un vol géré par un centre de contrôle et dont le trajet, une fois les autorisations requises obtenues, se calcule à l'aide d'un GPS. "Il suffit de rentrer un point de départ et d'arrivée et l'appareil calcule l'itinéraire possible", souligne Jonathan Wang. Le marché visé par EHang ne se limite pas aux navettes aériennes entre aéroports et centre-villes ou aux futurs déplacements intra-urbains, il couvre aussi celui des survols de sites touristiques. Ce dernier secteur nourrit d'ailleurs l'essentiel des commandes du marché chinois.

Concernant le segment des déplacements professionnels (trajets de et vers aéroports, intra-urbain), le directeur général délégué de EHang estime qu'une capacité de deux passagers est largement suffisante. "Pour ce type de déplacement, 80 % de la demande ne dépasse pas les deux passagers", souligne-t-il. Une façon subtile de fragiliser les perspectives des futurs eVTOL ou ADAVe plus gros et plus lourds tels que le Joby, le Nexus de Bell, le CityAirbus NextGen, le Generation 6 de Wisk. L'objectif de EHang est de travailler sur l'autonomie pour la porter à 300 km. C'est le projet VT-35. Aux yeux du constructeur chinois, l'enjeu stratégique est la distance franchissable.