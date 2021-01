EGO Airways devrait décoller l'été prochain

Alors que la nouvelle Alitalia renationalisée a annoncé qu'elle démarrerait ses opérations pour la saison d'été 2021, un autre transporteur, régional celui là, apparaîtra à la même date dans le ciel italien. Fondée en juillet 2019, la petite compagnie italienne EGO Airways veut proposer des lignes régionales point à point mais aussi des liaisons pour alimenter le hub international de Milan Malpensa. EGO Airways devrait débuter ses vols en proposant deux vols quotidiens (un quotidien les samedis et dimanches) entre ses deux bases principales de Forli (Emilie-Romagne) et Catane (Sicile). La compagnie proposera aussi un vol quotidien entre Catane et Parme, et six vols hebdomadaires entre Catane et Florence. Bari sera relié quatre fois par semaine vers Parme, Forli et Florence. Et au départ de Lamezia Terme, EGO Airways exploitera trois vols par semaine vers Forli, Florence et Parme. A partir du 4 juin, les villes de Forli et Cagliari seront reliées deux fois par semaine. Les villes de Bergame et Rome seront, elles, reliées par deux vols quotidiens de lundi à vendredi et un vol quotidien les samedis et dimanches.

Trois entrepreneurs aux commandes

EGO Airways a obtenu son AOC (Airline Operator Certificate) en novembre 2020. La compagnie proposera deux tarifs de départ : 48,90 euros ou 98,90 euros en fonction des classes de réservation choisies. EGO Airways a été lancée par trois entrepreneurs italiens : Matteo Bonecchi, directeur général et fondateur (ancien d'Alitalia, Airbus et Air Europe), Edoardo Antonini, directeur des opérations, qui est un ancien pilote Boeing pour Alitalia et Air Europe, et Marco Busca, président. Ce dernier est vice-président de OCP Group (Officini Cooperatori Piacentini), une société d'investissement fondée à Piacenza en 1980 et qui est spécialisée dans le développement de services logistiques et de transports terrestres, et diversifié dans l'industrie pharmaceutique et l'énergie.