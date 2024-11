Egnatia Aviation, école de pilotage grecque, va ajouter douze Elixir à sa flotte de dix-huit avions

Des Elixir pour former les pilotes des compagnies

Basé sur l'aéroport « Lydia » de Kavala-Amigdaleon en Grèce, Egnatia Aviation est, depuis 2006, l'un des principaux centres de formation de pilotes professionnels en Europe. L'école fournit des pilotes à plus de 60 compagnies aériennes dans le monde, y compris pour 4 programmes de cadets avec Aegean Airlines, Wizz Air, Iraqi Airways et Olympic Air. Elle exploite une flotte d'une vingtaine d'avions monomoteurs et bimoteurs.

Parachute et réservoir anti-explosion en équipement de série

Entamant un programme de renouvellement de flotte, Egnatia Aviation a opté pour le modèle Elixir d'Elixir Aircraft. L'Elixir, selon l'équipe pédagogique d'Egnatia Aviation, va apporter une meilleure expérience de formation à ses pilotes cadets, grâce à ses équipements de série tels que le parachute ou le réservoir anti-explosion . Le centre de formation avance également des faibles coûts d'exploitation, grâce à sa structure légère et sa consommation réduite. La demande croissante de nouveaux pilotes de ligne qualifiés impose aux écoles de maintenir une flotte pleinement opérationnelle tout en anticipant son renouvellement par des avions de 4e génération, composés d'un minimum de pièces et d'une structure légère tout carbone, tels que l'Elixir.

Douze Elixir et trois options pour la base de « Lydia »

Egnatia Aviation a commandé douze Elixir et placé une option pour trois autres. Les premières livraisons de 6 appareils commenceront début 2025, pour compléter la flotte actuelle de 18 appareils. « Nous avons conçu l'Elixir en pensant aux besoins des écoles de ce niveau d'exigence. Cela nous pousse à faire toujours plus connaître l'Elixir au-delà des frontières européennes. » a déclaré Arthur Léopold-Léger, président et cofondateur d'Elixir Aircraft.