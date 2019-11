Egis remporte la gestion de l'aéroport de Bergerac

Le 17 octobre dernier, les membres du Syndicat Mixte Air Dordogne (SMAD) ont attribué l'exploitation et la gestion de l'aéroport de Bergerac Dordogne Périgord au groupement composé de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Dordogne (55%) et d'Egis (45%).

En avril 2013, la gestion de l'exploitation de l'aéroport avaient été déléguées à la Société d'Exploitation de l'Aéroport de Bergerac Dordogne Périgord (SABDP), filiale à 100% de la CCI de la Dordogne. A partir de début 2020 et pour une durée de 12 ans, ces missions seront reconduites pour la CCI de Dordogne, maintenant associée à Egis.

L'aéroport accueille depuis le début des années 2000 un trafic principalement assuré par des compagnies aériennes low cost. Aujourd'hui, 15 lignes régulières (dont 13 internationales) desservent Bergerac avec un trafic établi autour de 250 000 à 300 000 passagers annuels.

Egis est impliqué dans la gestion et l'exploitation de 16 aéroports dans le monde, totalisant plus de 28 millions de passagers et 366 000 tonnes de fret en 2018 : Sāo Paulo-Viracopos (Brésil), Tahiti Faa'a, Bora Bora, Raiatea, Rangiroa (Polynésie française), Brazzaville, Pointe-Noire, Ollombo (Congo), Abidjan (Côte d'Ivoire), Pau, Brest et Quimper (France), Anvers, Ostende-Bruges (Belgique), Larnaka, Paphos (Chypre).