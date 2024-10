Edeis s'associent avec l'Odyssey pour lancer des lignes régulières au départ de Nîmes et Tours

Du nouveau dans l'aviation régionale française et européenne. Alors que le projet de la compagnie bretonne CELESTE s'est achevé avant même que les premiers vols aient débuté, c'est à présent le gestionnaire aéroportuaire Edeis qui vient d'annoncer un accord avec l'Odyssey, la marque commerciale de Jet Airlines pour développer les aéroports de Nîmes et de Tours vers la France et l'Europe.

A compter du mois de mai 2025, l'Odyssey va lancer des lignes au départ de Nîmes vers Ajaccio, Barcelone, Bastia, Genève, Milan (via Nice), Nice et Vérone (via Genève) et au départ de Tours, vers Ajaccio et Bastia. Les liaisons seront commercialisées à partir du 21 novembre prochain. Grâce à la technologie self-connecting de son partenaire et actionnaire de l'Odyssey, Resaneo, les passagers pourront se connecter facilement à d'autres destinations à travers l'Europe (notamment via le réseau de la compagnie Vueling à Barcelone) mais aussi l'Asie. A moyen terme, l'Odyssey souhaite pérenniser ses opérations tout au long de l'année à l'aéroport de Nîmes dès 2025. A plus long terme, une expansion ambitieuse mais mesurée est prévue, avec une continuité des liaisons annuelles à Nîmes et une possible augmentation de fréquences. A l'horizon du printemps 2027, l'ouverture de nouvelles routes directes vers des destinations comme Nantes, Rome, Strasbourg et Zurich est envisagée. A partir de l'automne 2028, l'Odyssey se fixe pour objectif de diversifier le réseau vers des destinations plus lointaines. Les premières liaisons opérées au départ de Nîmes et de Tours seront opérées en ATR 72-600 de 70 passagers. Un tarif de lancement promotionnel sera proposé à partir de 69 euros l'aller simple TTC. Le tarif normal débutera ensuite à 100 euros l'aller simple TTC, avec trois gammes tarifaires différentes.

Pour mémoire, Edeis dispose d'une portefeuille de gestion de 16 aéroports dans la province française (Aix-les-Milles, Angers, Auxerre, Bourges, Chalon, Cherbourg, Dijon, Dole, Lorient, Nîmes, Reims, Toulouse-Francazal, Tours, Troyes) et l'outremer (Dzaoudzi et Saint-Martin Grand-Case). L'Odyssey est la marque commerciale de Jet Airlines, compagnie française créée en 2019 à Paris et dirigée par Clément Pellistrandi et David Roman, qui s'est spécialisée dans l'exploitation de lignes régulières et ponctuelles. L'Odyssey a notamment opéré une première ligne régulière Genève-Deauville pendant la saison estivale 2022, des vols charters réguliers entre Berne et Calvi, ou encore des vols en délégation de service public (DSP) en Guyane. Pour optimiser son développement, Jet Airlines s'est entouré d'acteurs de référence dans l'industrie du transport aérien et du financement d'entreprise à grande échelle, notamment Alexandre de Juniac (ex-PDG d'Air France-KLM), Charles Beigbeder (fondateur de Poweo et dirigeant d'Audacia capital), Paul de Rosen (ex-DG de Transdev) ou Chantal Baudron (première femme business angel de France).