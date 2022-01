Eclipse développe une nouvelle capacité ISR satcom embarquée

Réunion de trois sociétés...

Eclipse Global Connectivity, Smiths Interconnect et ST Engineering iDirect (iDirect) ont annoncé leur collaboration pour fournir une capacité intégrée de communications par satellite (SATCOM) pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (A-ISR) des avions militaires et gouvernementaux. La solution, qui s'appuie sur l'expertise étendue des trois sociétés, répondra dans un premier temps aux besoins de connectivité au-delà de la portée optique pour une plateforme gouvernementale sans pilote de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

...Avec une expertise collective...

"La mise en commun de notre expertise collective nous permet de fournir des solutions innovantes avec une approche clé en main", a commenté Marc Pinault, PDG d'Eclipse Global Connectivity. "Nous partageons l'engagement commun de fournir des solutions de connectivité par satellite qui permettent aux clients militaires et gouvernementaux d'atteindre les objectifs de leurs missions, et nous sommes heureux de nous associer à Smiths Interconnect et ST Engineering iDirect, deux organisations leaders du secteur."

Bande Ka et fréquences tant civiles que militaires

La nouvelle solution en bande Ka fonctionne sur des fréquences aussi bien militaires que civiles et convient aux plateformes habitées et non habitées. La plateforme iDirect Evolution Defense, reconnue et éprouvée, offre une sécurité de niveau militaire et des capacités de mobilité avancées pour les opérations tactiques. Le modem embarqué iDirect 9800 AE+ associé à l'antenne Smiths Interconnect KaStream 5000 MK II, une antenne parabolique de 30 cm de nouvelle génération, offre une solution complète pour les opérations ISR aéroportées. Eclipse Global Connectivity est l'intégrateur de systèmes de bout en bout, fournissant le radôme de l'avion, l'intégration/la certification de la plate-forme et le cryptage de qualité militaire. Légère et compacte, cette nouvelle capacité permet une connectivité à haut débit de données, autorisant la vidéo HD full-motion pour soutenir les missions A-ISR. Étant donné que la solution est interopérable avec un large éventail de constellations de satellites en bande Ka civiles et militaires actuelles et futures, l'opérateur peut effectuer des missions partout dans le monde, avec une connectivité véritablement mondiale.