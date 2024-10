Éclipse de Soleil partielle vue depuis Mars

Pointage inhabituel…

Avec son lot quotidien de clichés inédits et ses découvertes régulières à la surface de la planète rouge, l’infatigable astromobile américaine Perseverance de la mission Mars 2020 continue inlassablement son exploration de la région du cratère Jezero, autrefois riche en eau liquide, où elle évolue depuis février 2021.

Le 30 septembre dernier (Sol 1285), l’engin a pointé vers le ciel sa caméra Left Mastcam-Z pour capturer un phénomène astronomique toujours saisissant : une éclipse solaire partielle.

Celle-ci a été provoquée par Phobos, le plus imposant des deux satellites naturels de Mars (27 km de long, près de 22 km de large et près de 18 km de haut – soit 157 fois plus petit que notre Lune), qui évolue à tout juste 6 000 km du sol martien sur une orbite relativement circulaire.

… mais pas inédit

Sur la série d’images réalisées (celle-ci a été prise à 11 h 10, heure locale), on aperçoit assez distinctement les contours irréguliers du petit astre aux airs de patate grumeleuse passant devant le disque solaire.

Perseverance avait déjà réalisé ce type de cliché le 2 avril 2022 et le 8 février dernier, précédée depuis 2004 par les astromobiles américaines Spirit, Opportunity et Curiosity.

Les vues du 8 février étaient particulièrement réussies.