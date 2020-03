Echange Boeing 737 MAX contre Boeing 787

Air Canada annule 11 Boeing 737 MAX

Ce n'est toujours pas la grande forme pour Boeing. Le constructeur américain a certes enregistré 18 commandes brutes dont 17 Boeing 787 sur le mois de février 2020 mais les annulations sur le Boeing 737 MAX se traduisent au final par un solde négatif de 25 unités. La quasi-totalité des annulations sont en effet générées par le 737 MAX avec notamment la décision d'Air Canada d'annuler 11 exemplaires de sa commande initiale. La compagnie aérienne en a encore 26 exemplaires à réceptionner et avait pris livraison de 24 Boeing 737 MAX avant que l'avion soit immobilisé et interdit de vols commerciaux.

Oman Air et Air Lease Corp. échangent contre du 787

Oman Air et le loueur Air Lease Corp. ont également annulé des 737 MAX, dix pour le premier et neuf pour le second, pour prendre en échange des Boeing 787 supplémentaires. Oman Air a ainsi pris quatre 787 et Air Lease Corp. trois exemplaires. Ces conversions, plus la commande de dix 787 de la part d'un client non identifié, ont donc alimenter les commandes brutes du mois de février. L'intégrateur FedEx prenant un 767 Fret supplémentaire.

L'Asie a pris du 787 malgré le coronavirus

L'éclatement de l'épidémie de coronavirus en Chine en janvier n'a pas impacté les livraisons prévues en Asie-Pacifique. Japan Airlines a réceptionné un Boeing 787-9 et la jeune compagnie aérienne indienne Vistara a pris livraison de son premier 787-9. Boeing a livré 17 avions en février dont 12 "Dreamliner" aux côtés de quatre avions cargos : un 777 Fret pour DHL, deux 767 Fret pour FedEx et un 767 Fret pour UPS.