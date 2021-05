Easyjet va baser deux Airbus A321neo à Roissy CDG en juin

Malgré une année très dure, marquée par l'impact de la crise du transport aérien liée à la pandémie du Covid-19, Easyjet a été en mesure de préserver ses sept bases françaises : Paris Orly, Paris CDG, Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes et est engagée dans une stratégie de reprise progressive, avec 21 aéroports desservis . Cela a été rendu possible par la conclusion avec les organisations collectives de deux accords : un accord d'activité partielle de longue durée (APLD) et un accord de performance collective (APC). Ces deux accords permettent de préserver l'ensemble des 1 800 salariés sous contrat français, sans devoir recourir à aucun départ contraint.

30% de gain d'efficacité opérationnelle

Pour le début du mois de juin, Easyjet annonce qu'elle va baser à Paris CDG, deux Airbus A321neo. La compagnie poursuit donc son partenariat historique avec Airbus. L'Airbus A321neo a un gain d'efficacité opérationnelle de 30% par rapport aux Airbus de la génération précédente. lls consomment 20% de carburant en moins, avec des émissions de carbone réduites d'autant. Leur empreinte sonore est par ailleurs réduite de 50% au décollage et à l'atterrissage, afin de préserver les habitants environnant l'aéroport. Les deux Airbus A321neo sont motorisés avec des CFM Leap 1-A. Ils sont configurés en 235 sièges, grâce notamment au concept SpaceFlex, qui permet de gagner de la place sur l'aménagement du galley arrière. Les deux appareils seront basés au terminal 2BD (depuis que le groupe ADP a procédé à la jonction des deux anciens terminaux séparés et que le parcours passagers a été totalement revu).

Conversion partielle de la commande d'A320neo pour gagner en capacités

"Les nouveaux avions seront déployés tout d'abord sur des liaisons domestiques, notamment Nice et Biarritz, avant d'aller sur des liaisons internationales vers Marrakech quand les liaisons reprendront, et Tel Aviv, par exemple", précise Bertrand Godinot, directeur général d'Easyjet pour la France. Au total, Easyjet a commandé un total de 130 Airbus A320neo, et une partie de la commande a été convertie en A321neo pour gagner de la capacité, sans forcément rajouter de nouvelles fréquences.