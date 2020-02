Easyjet toujours plus verte

La compagnie vient d’organiser une « Masterclass » à Paris, au sujet de l’environnement. Le transporteur low cost a annoncé que ses émissions de carbone avaient déjà baissé de 33% en 2019 depuis 2000 (à 77,07 g par passager et par kilomètre) et qu’elle se donne de gagner encore 5 points de baisse (-38% en 2022). EasyJet dispose d’une flotte de 335 Airbus, dont plus de 10% d’Airbus A320neo (43 très exactement). Easyjet est le premier client de l’Airbus A320neo, avec une commande de 147 appareils (donc 103 encore à livrer. Le 19 novembre 2019, easyJet est devenue la première grande compagnie aérienne à compenser les émissions de carbone issue du carburant utilisé pour tous ses vols. En novembre 2019, easyJet et Airbus ont par ailleurs signé un accord de recherche sur l’avion hybride et électrique. Un partenariat qui s’ajoute à celui que la low cost orange a conclu avec la start-up Wright Electric pour développer un avion électrique à partir des années 2030.