Easyjet débarque à Beauvais-Tillé

La compagnie à bas coûts EasyJet a opéré le 1er novembre son vol inaugural au départ du "troisième aéroport parisien" de Beauvais-Tillé. Le transporteur low cost britannique exploite trois fréquences par semaine (mardi, jeudi et samedi) vers Lisbonne en Airbus A321neo de 235 sièges. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres destinations annoncées mais cette arrivée est symbolique car EasyJet vient ainsi déranger le groupe Ryanair, dans un des fiefs historiques de son développement en France. EasyJet opère actuellement 23 destinations au départ de Paris-Orly et 54 destinations au départ de Paris-CDG. "Avec Paris-Beauvais, Easyjet dessert à présent 23 aéroports en France. Nous sommes heureux d'ouvrir cette ligne qui permettra de relier la plateforme à cette destination incontournable qu'est Lisbonne en opérant nos vols sur une flotte Airbus moderne, avec un service de qualité à bord et des tarifs abordables. Ce développement a été rendu possible par l'obtention de créneaux plutôt cet été à Lisbonne, l'un des 28 bases d'EasyJet en Europe. Avec l'attribution de ces créneaux, EasyJet devient cet hiver le premier transporteur entre la France et le Portugal en termes de capacités", déclare Bertrand Godinot, directeur d'EasyJet pour la France.

Easyjet a transporté 96 millions de passagers en 2019

EasyJet dessert plus de liaisons européennes que tout autre compagnie aérienne et a transporté plus de 96 millions de passagers en 2019, dont plus de 16 millions de voyageurs d'affaires. EasyJet dispose d'une flotte de plus de 300 avions et déploie près de 1000 liaisons vers plus de 150 aéroports dans 35 pays.

8 compagnies régulières à Beauvais-Tillé

L'aéroport de Beauvais-Tillé a accueilli un total de 2,5 millions de passagers en 2021 (près de 4 millions en 2019, avant la crise sanitaire) et se positionne comme le dixième aéroport français en termes de fréquentation. 8 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, SkyUp, Blue Air, Air Moldova, Volotea, HiSky et EasyJet) y proposent plus de 80 destinations à travers l'Europe et le Maghreb. Il propose un système de navettes régulières entre l'aéroport et Paris-Porte Maillot.