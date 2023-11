Easyjet augmente fortement ses fréquences au départ de Paris et la province française

La compagnie low cost Easyjet vient de lancer un ensemble de neuf nouvelles liaisons au départ de Paris CDG et de la province française. Depuis le 31 octobre, la compagnie orange a lancé depuis Paris CDG des vols vers Birmingham (un vol quotidien), vers Agadir (2 vols par semaine), et vers Rabat (4 vols par semaine). Depuis le 1er novembre, le transporteur à bas tarifs a ouvert une liaison vers Londres Southend (à 65 km à l'est de Londres, près de l'estuaire de la Tamise)(4 vols par semaine) et a lancé depuis le 2 novembre une liaison au départ de Paris CDG vers Pise (4 vols par semaine).

69 millions de passagers transportés par Easyjet en 2022

Depuis la province française, Easyjet a ouvert le 30 octobre une ligne au départ de Nantes vers Lanzarote (Canaries), à raison de deux vols par semaine et elle y a aussi ouvert depuis le 1er novembre une nouvelle liaison vers Rabat (Maroc), exploitée deux fois par semaine. Toujours vers Rabat, Easyjet a aussi lancé depuis le 1er novembre des liaisons au départ de Nice (deux vols par semaine) et au départ de Lyon (3 vols par semaine).

Easyjet est la deuxième compagnie en termes de trafic au départ de France. Elle a transporté un total de 69 millions de passagers en 2022. Elle dispose d'une flotte de plus de 300 avions et exploite près de 1000 lignes vers plus de 150 aéroports dans 35 pays. Plus de 300 millions d'Européens vivent à moins d'une heure d'un aéroport desservi par Easyjet.