Duqueine Group reprend de l'altitude

Diversification

Après avoir connu une période difficile durant la crise Covid, Duqueine Group dépassera ses niveaux records d’activité de 2019 cette année. Dépendant à 95% de l’aéronautique avant crise, le spécialiste de la conception et de la fabrication de pièces et de sous-ensembles en matériaux composites hautes performances a su rebondir en se diversifiant dans l’automobile et le nautisme. De fait,