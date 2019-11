Duo de choc chez Thales

Un duo de choc et de haut vol s'apprête à rejoindre le comité de direction du groupe Thales à compter du mois de janvier 2020. Le premier vient de Thales dont il est actuellement le directeur technique. Il s'agit de Marko Erman, X diplômé de Télécom Paris et titulaire de deux thèses de doctorat (de 3e cycle de l'Université de Paris Saclay et d'Etat de l'Université Paris Sorbonne. Marko Erman est ingénieur de l’Ecole Polytechnique (X75), diplômé de Télécom Paris (1980), et est titulaire d’une thèse de Doctorat 3ème cycle de l’Université de Paris Saclay ainsi que d’un Doctorat d’Etat de l’Université Paris Sorbonne. Après plusieurs années dans le département recherche de Philips, il rejoint Alcatel dont il devient en 1993 directeur de la division Composants optoélectroniques, puis en 1997 directeur du département Systèmes optiques. Marko Erman est nommé directeur technique et directeur de la stratégie d'Alcatel Optronics en 2001 avant de rejoindre Thales en 2003. Il est auteur de 17 brevets et a reçu la médaille Blondel. Le nouvel arrivant, Bernhard Quendt a un autre point commun avec Marko Erman, il est aussi diplômé de Télécom Paris en plus de son diplôme de l'Université de Stuttgart et de sa thèse de doctorat de l'Université de Munich. Bernhard Quendt a rejoint le groupe Siemens en 1999 dans la division Communications de Siemens où il a travaillé en tant que consultant technique, Directeur de Projets, puis vice-président Solution Business Access Networks. En 2005, Bernhard Quendt devient vice-président R&D de Siemens Mobility, Rail Automation, puis en 2011 vice-président R&D de Siemens Industrial Automation Systems. Il est nommé directeur technique de Siemens Digital Industries en 2015.