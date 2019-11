Duc Hélices passe à la pale d'hélicoptère

Duc Hélices étend ses activités. La branche novatrice dédiée à la conception et à la réalisation de rotor d'hélicoptère et de multicoptère tourne désormais à plein régime.

L'hélicier a réalisé des investissements d'importance pour financer plus de 4 années d'études, pour la mise au point des pales, de la presse de production et toute la série de tests de qualification et validation (contrôle de forme, analyses mécaniques de résistance à la traction, flexion et torsion, essais vibratoires, essais de vieillissements en fatigue...). Réalisées en préimprégné Composite Carbone Fibre continue, leur état de surface ne nécessite pas d'ajout de peinture.

La protection du bord d'attaque est réalisée en superalliage, plus précisément en Inconel, moulé à la fabrication pour une excellente répétabilité. L'ensemble des matériaux utilisés sont soumis à certificat de conformité aéronautique. Le profil de pale est vrillé, Duc Hélices en réalise jusqu'à un diamètre de 8 m, Corde 195mm. Le modèle en photo a un sens de rotation à droite, avec caisson en bout de pale pour équilibrage et un centrage à 25% de la corde.



L'entreprise propose également au travers de son bureau d'étude et de ses moyens de production d'étudier la réalisation de pales ou rotor complet à la demande du client avec diamètre ou corde différent(e), sens de rotation et ancrage selon configuration, forme de bout de pale spécifique pour la réduction des nuisances sonores ou encore rotor anticouple ou fenestron. Le marché couvert est celui de l'hélicoptère ultraléger de classe 6 ou l'hélicoptère certifié.