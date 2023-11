Dubai Airshow : Emirates commande 202 moteurs GE9X supplémentaires et services pour la flotte Boeing 777X

202 turboréacteurs supplémentaires...

C'est le 13 novembre 2023, lors du jour d'ouverture du salon de Dubai qu'Emirates a annoncé une commande de 202 moteurs GE9X et de pièces détachées pour équiper sa future flotte d'avions de la famille Boeing 777X. La commande comprend également un accord de services à long terme. Cette commande porte à 460 le nombre total de moteurs GE9X commandés par Emirates. L'accord conclu aujourd'hui comprend également de nombreux autres services connexes pendant la durée de vie de l'avion.

...Soit 460 GE9X commandés par Emirates...

"Emirates a un long et solide partenariat de travail avec GE, et nous sommes heureux d'étendre cette relation avec des commandes supplémentaires de GE-9X pour équiper notre flotte élargie de Boeing 777X", a déclaré le Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président-directeur général de la compagnie aérienne et du groupe Emirates. "La commande d'aujourd'hui s'appuie sur des décennies de partenariat avec cette compagnie aérienne, y compris notre collaboration à multiples facettes entre les moteurs GE90 et GP7200, l'ingénierie et la maintenance avec le centre d'ingénierie et de maintenance d'Emirates, et les initiatives de développement durable et d'entreprenariat", a déclaré Larry Culp, président-directeur général de GE et président-directeur général de GE Aerospace.

...Pour ses Boeing "triple-sept" X

Le GE9X est le moteur exclusif de la famille d'avions Boeing 777X. Il est doté notamment des composites à matrice céramique (CMC) résistants à la chaleur, des pièces fabriquées de manière additive et une combustion à mélange pauvre qui contribue à améliorer l'efficacité énergétique. En dehors de ses dimensions importantes -3,40 m de diamètre !-, le GE9X se distingue également par son rapport de pression global de 60:1. Emirates possède le plus grand carnet de commandes de GE9X de toutes les compagnies aériennes du monde.