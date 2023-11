Dubai Airshow : ArcosJet annonce l'achat de 10 ADAVe Lilium

10 ADAVe Lilium

ArcosJet DMCC et Lilium ont annoncé l'achat par ArcosJet de 10 ADAVe (Aéronef à Décollage et Atterrissage Verticaux électrique) Lilium Jets, qui devraient être livrés en 2026 et 2027. Suite à la nomination d'ArcosJet en tant que revendeur autorisé exclusif pour les ventes privées du Lilium Jet dans leur région, l'achat d'ArcosJet signifie que les voyages en ADAVe seront bientôt disponibles pour les clients du Moyen-Orient. Le Lilium Pioneer Edition Jet verra ses livraisons commencer au début de l'année 2026. Les Lilium Jets seront livrés aux clients avec un programme de maintenance complet, une formation au pilotage et deux stations de recharge.

Quatre passagers à 250 km/h

"Avec ArcosJet, nous sommes ravis de pénétrer de nouveaux marchés en introduisant notre révolutionnaire Lilium Jet et nous nous réjouissons de leur engagement ferme pour 10 jets. Grâce à l'expérience et à l'expertise d'ArcosJet dans la vente d'avions privés, je suis convaincu que notre partenariat aidera les clients à apprécier les capacités uniques des vols ADAVe", a déclaré Sébastien Borel, directeur commercial de Lilium. Le Lilium Pioneer Edition Jet est le premier modèle prévu du Lilium Jet et accueillera confortablement quatre passagers pour des vols sans escale d'une distance de 175 km réalisés à 250 km/h. Le premier vol habité de l'avion conforme au type est prévu pour la fin 2024, la certification de type étant attendue pour la fin 2025. Lors du salon aéronautique de Dubaï 2023, qui se tiendra du 13 au 17 novembre, ArcosJet et Lilium présenteront pour la première fois au Moyen-Orient une maquette grandeur nature de l'intérieur du Lilium Jet, au stand 84.