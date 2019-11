Dubai Airshow 2019 : Palma Holding Limited s'engage sur 20 Dash 8-400

A côté des grosses commandes d'Airbus et Boeing, le Dubai Airshow 2019 est aussi le lieu de conclusion de contrats entre de plus petits opérateurs. Le loueur Palma Holding Limited, basé à Dubai, vient ainsi de signer une lettre d'intention pour la commande de 20 Dash 8-400 auprès de De Havilland Canada au deuxième jour du Dubai Airshow 2019. "Palma devient le premier loueur au monde à commander le Dash 8-400 dans sa configuration bi-classe et cette première décision nous conduit à développer de nouvelles opportunités pour le Dash 8-400", se réjouit Moulay Omar Alaoui, président de Palma Holdings Limited. "Nous avons déjà loué des Dash 8-400 à Ethiopian Airlines, RwandAir et Falcon Aviation et nous entrevoyons bien d'autres possibilités pour cet avion polyvalent".

"Le Dash 8-400 a fait ses preuves au Moyen-Orient et en Afrique depuis un certain temps et nous pensons que pouvons avoir encore plus de succès alors que nous continuons à travailler avec des loueurs comme Palma, pour soutenir les réseaux de transport aérien dans la région", déclare quant à lui Todd Young, directeur des opérations de De Havilland Canada.