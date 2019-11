Dubai Airshow 2019 : les ambitions de l'Arabie Saoudite

Au prochain Dubai Airshow 2019, les très conséquents stands de la General Authority of Civil Aviation (GACA), les autorités saoudiennes de l'aviation civile; et de la Saudi Arabian Military Industries (SAMI) seront côte à côte. Les deux entités doivent être les outils de la diversification économique du Royaume. A la SAMI, la mise en place progressive "d'une localisation de 50% des dépenses militaires", à la GACA de porter à 100 millions le nombre de passagers transitant par les aéroports saoudiens à partir de 2020. Et c'est d'ores et déjà pratiquement le cas. En mars dernier, la GACA a annoncé que 99,86 millions de passagers (nationaux et internationaux) avaient transité dans les aéroports du royaume. Ils étaient 47 millions en 2010.......Parallèlement à la modernisation et à l'extension des aéroports, les compagnies aériennes saoudiennes montent en capacité.....Pour en savoir plus sur le Dubai Airshow 2019, notre numéro 2664 du 15 novembre et notre version digitale en anglais.