Dubai Airshow 2019 : le VRT500 accélère

Au Dubai Airshow 2019, VR-Technologies (qui fait partie de Russian Helicopters Holding Company) et Pratt et Whitney ont signé un contrat pour l'installation de moteurs PW207V sur le VRT500. C'est également la première fois que le VRT500 est présenté à l'étranger, conjointement avec Tawazun, une société de portefeuille émiratie. Tawazun Economic Council (Tawazun) est un facilitateur de l'industrie responsable de la création et du développement d'une industrie de défense et de sécurité durable aux Émirats arabes unis. Au Dubai Airshow 2019, VR-Technologies a signé avec Tawazun un accord sur les conditions de base de la transaction d'achat d'une participation dans VR-Technologies. Le document a été signé par le directeur général des hélicoptères russes Andrey Boginsky et le directeur général de Tawazun Tareq Abdul Raheem Al Hosani.

L'accord définit les principaux paramètres de la transaction future, y compris la participation à acquérir par l'investisseur des Emirats arabes unis. Tawazun deviendra propriétaire de la moitié des actions de la société VR-Technology, qui développe des hélicoptères et des aéronefs sans pilote (UAV). La transaction devrait être finalisée au 1er trimestre 2020. L'acquisition d'une participation au sein de VR-Technologies permettra aux représentants de Tawazun d'entrer au conseil d'administration de la société et leurs droits seront égaux à ceux des membres représentant Russian Helicopters.

La nouvelle motorisation du VRT500 est le turbomoteur PW207V, modification avancée des moteurs de la famille PW200 avec une puissance allant jusqu'à 700 ch conçu pour les hélicoptères légers. Au total, plus de 5 000 moteurs de ce type ont été produits à ce jour. Ils ont accumulé plus de 11 millions d'heures de vol.

« Les moteurs de la famille PW200 ont montré d'excellentes performances, ils sont actuellement exploités dans plus de 80 pays à travers le monde, ce qui devrait simplifier considérablement la certification du VRT500 et rendre son soutien après-vente plus accessible et efficace. Russian Helicopters a une expérience réussie de la coopération avec Pratt et Whitney Canada et je suis sûr que le projet VRT500 renforcera le partenariat entre les entreprises », a déclaré Andrey Boginsky, directeur général de Russian Helicopters Holding Company.

Afin d'être installé sur l'hélicoptère VRT500, le PW207V doit être adapté pour motoriser les appareils monomoteurs avec la modification correspondante du certificat de type.

Le VRT500 est un hélicoptère monomoteur léger avec rotor coaxial et poids au décollage de 1 650 kg. L'hélicoptère dispose de la cabine de transport et de fret la plus spacieuse de sa catégorie avec une capacité maximale de 5 passagers et est équipé d'une suite avionique interactive. Cet hélicoptère sera capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 250 km/h, d'avoir une autonomie allant jusqu'à 860 km et d'avoir jusqu'à 730 kg de charge utile à bord. L'hélicoptère est développé dans les configurations suivantes : passager, utilitaire, fret, formation, VIP et EMS (évacuation médicale d'urgence).

Un autre développement de VR-Technologies, le VRT300 UAV est également présenté à l'étranger pour la première fois. Les deux machines sont dotés de rotors coaxiaux, ce qui assure une résistance élevée au vent latéral et de petites dimensions, ce qui les rend aptes à être utilisés dans des conditions urbaines restreintes.