Dubai Airshow 2019 : Le Mi-38 lancé sur le marché international

Présentée en août dernier lors du salon aéronautique MAKS-2019 de Moscou, la version civile de l'hélicoptère Mi-38 fera son apparition au prochain Dubai Airshow 2019 qui ouvre ses portes le 17 novembre. "C'est la première fois que nos hélicoptères civils seront présentés lors d'un salon aéronautique au Moyen-Orient. Le format et le contenu de la participation de Russian Helicopters au Dubai Airshow 2019 démontrent les nouvelles approches de Rostec State Corp. pour promouvoir les produits civils de haute technologie russes sur les marchés étrangers. Ce qui implique le soutien du ministère russe de l'Industrie et du Commerce, du Centre russe d'exportation et des sociétés de crédit-bail. Nous sommes convaincus que, en termes de prix et de qualité, les hélicoptères russes peuvent être très compétitifs sur le marché mondial et nous nous attendons à ce que leur démonstration se traduise par des contrats", a déclaré Sergey Chemezov, PDG de Rostec.

Le Mi-38 retient des solutions techniques intéressantes dans le domaine de la sécurité et du confort, notamment pour la cabine de l'hélicoptère. Les moteurs de Mi-38 sont situés derrière la transmission du rotor principal, au lieu de leur emplacement avant traditionnel, ce qui assure la réduction de la résistance aérodynamique et le niveau de bruit dans le poste de pilotage, ainsi que l'augmentation de la sécurité de l'appareil. En plus de ses excellentes performances en vol, l'avantage concurrentiel de Mi-38 est son coût, qui est inférieur à celui de ses pairs étrangers de même classe. L'autonomie maximale de la version de transport du nouvel hélicoptère Mi-38 est de 1 000 kilomètres (avec emploi de réservoirs de carburant supplémentaires). Avec sa masse maximale au décollage de 15,6 tonnes, l'hélicoptère peut transporter 5 tonnes de charge utile à bord ou sur une élingue externe.