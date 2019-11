Dubai Airshow 2019 : Flynas confirme 10 Airbus A321XLR

L'autre importante annonce du jour pour Airbus a été la confirmation par la compagnie low cost saoudienne Flynas d'une commande de 10 Airbus A321neoXLR, après la signature d'un MoU (protocole d'accord) annoncé en juin dernier lors de l'édition 2019 du salon aéronautique du Bourget. Le montant du contrat est évalué à 1,4 milliard de dollars au prix catalogue.

Cette commande ferme de 10 Airbus A321neoXLR (livrables à partir de 2025) vient s'ajouter à une importante commande qui avait été passée en 2016 par Flynas, pour 80 appareils de la famille A320neo. C'est donc un total de 90 appareils Airbus que la compagnie low cost saoudienne a maintenant dans son carnet de commandes.

"Cette confirmation de commande est une excellente nouvelle pour Airbus et pour l'Airbus A321neoXLR qui comptabilise déjà 350 commandes alors qu'il a été lancé très récemment", se réjouit Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus Avions Commerciaux. On se souvient que la version à très long rayon d'action de l'A321neo avait été lancée lors du dernier salon aéronautique du Bourget en juin 2019. Pour Flynas, c'est aussi une manière de voir plus loin. "Nous étions jusqu'à présent limité à des vols d'environ quatre heures. L'ouverture de la politique de visas décidée par le gouvernement saoudien, conjuguée à la prochaine arrivée de l'A321neoXLR nous ouvre de nouveaux horizons", a déclaré quant à lui Bandar Al Mahanna, directeur général de Flynas. La low cost saoudienne opère pour l'instant une flotte tout Airbus de 31 appareils : 27 Airbus A320ceo et 4 Airbus A320neo.