Du Cessna au Beechcraft Denali

Un réalignement de gamme

Textron Aviation a annoncé aujourd'hui que le groupe industriel réalignait sa gamme de turbopropulseurs. Le monomoteur Beechcraft Denali (anciennement appelé Cessna Denali) rejoint les bimoteurs Beechcraft King Air 260 et King Air 360/360ER au sein de la gamme du constructeur. Le programme de développement de l'appareil continue de progresser en vue d'un premier vol prévu plus tard cette année.

1 600 nautiques d'autonomie...

" Le Beechcraft Denali représente la poursuite de notre stratégie d'investissement dans des produits actuels à la feuille blanche, tant dans nos marques emblématiques Beechcraft que Cessna ", a déclaré Ron Draper, président et CEO de Textron Aviation. Le Beechcraft Denali est conçu, selon son constructeur, pour surpasser ses concurrents avec des coûts d'exploitation réduits, une avionique Garmin G3000 et la plus grande cabine de sa catégorie. Conçu pour atteindre des vitesses de croisière de 285 nœuds (527, 82 km/h) avec une charge de carburant de 1 100 livres (498,9 kg), le Denali aura une autonomie de 1 600 milles nautiques (2 963 km) à haute vitesse de croisière avec un pilote et quatre passagers.

... Et un premier vol prévu pour la fin de cette année

Le programme de développement du Beechcraft Denali a franchi de nombreuses étapes au cours des six derniers mois et continue de se rapprocher de son premier vol. Au début du mois, le premier moteur GE Aviation Catalyst à régulation numérique à pleine autorité (FADEC) a été installé sur la cellule du premier prototype Beechcraft Denali et l'avion a été mis sous tension pour la première fois. Les essais moteurs sont prévus pour le mois d'août, suivis du premier vol de l'avion prévu pour la fin de l'année. Deux autres avions d'essais en vol sont également en cours de développement. Trois autres avions banc d'essai au sol seront utilisés pour les essais statiques et de fatigue de la cellule, ainsi que pour le développement et les essais de l'intérieur de la cabine. L'entreprise prévoit la certification du Denali en 2023.