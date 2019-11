Dès le 2 janvier 2020, Air France ouvrira un Paris Orly-Alger

La nature à horreur du vide. Quelques semaines après la liquidation d'Aigle Azur, Air France vient d'annoncer qu'elle ouvrirait dès le 2 janvier 2020 une ligne Paris-Orly/Alger exploitée quatre fois par semaine. La ligne sera assurée en Airbus A319 en monoclasse de 143 sièges. Les vols seront assurés les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Cette nouvelle offre d'ajoute aux 27 vols hebdomadaires opérés depuis Paris-CDG, soit au total plus de 30 vols entre Paris et Alger.

Cette nouvelle route, opérée par Air France, complète celle opérée par Transavia au départ de Nantes (3 vols par semaine) et Lyon (2 vols par semaine).