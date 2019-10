Druk Air prend son ATR 42-600

Druk Air, compagnie aérienne nationale du Royaume du Bhoutan situé dans l'est de la chaîne de l'Himalaya, vient de réceptionner son ATR 42-600. Opérant dans un environnement très montagneux, l'appareil a été équipé d'un système de surveillance et d'alerte permettant une navigation avec performance requise RNP AR 0.3/0.3, en clair un système permettant d'identifier la position de l'avion dans un cercle dont le rayon ne dépasse les 3/10e d'un mille nautique. S'ajoute pour les pilotes de Druk Air le système de vision améliorée (EVS) ClearVision, déjà choisi par Aurigny Air Services et qui utilise une caméra externe permettant d'afficher en temps réel une vue de l'extérieur sur une visière tête haute portée par les pilotes. Peut s'ajouter un système de vision synthétique (SVS) qui offre un affichage tête haute avec images digitales du terrain et des obstacles. ATR ne précise pas si Druk Air a pris la combinaison associant EVS et SVS. Pour la capacité passagers, Druk Air a choisi une configuration cabine de 40 sièges alors que l'ATR 42-600 peut monter à 48 sièges.