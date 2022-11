DRF Luftrettung commande deux Airbus H145 et un paquet de services connectés

En plus de la flotte actuelle de Airbus 15 H145 et de trois H135 déjà commandés

A l'occasion du salon European Rotors, l'opérateur allemand spécialisé dans EMS DRF Luftrettung a commandé deux hélicoptères Airbus H145 supplémentaires et signé un contrat couvrant l'ensemble de la flotte avec un pack HDataPower sur mesure de la suite de services de données Connected Services d'Airbus Helicopters. Les deux H145 s'ajoutent à la flotte actuelle de 15 Airbus H145 et de trois H135 déjà commandés en 2020. Les 20 hélicoptères seront livrés au client d'ici la fin de 2024 ; 11 d'entre eux ont déjà été livrés. Ils ont déjà commencé à remplacer les anciens hélicoptères BK117 et EC145. "Notre mission est d'améliorer continuellement les soins médicaux pour les personnes dans le besoin. Pour y parvenir, DRF Luftrettung exploite les hélicoptères les plus modernes disponibles, étant désormais le plus grand opérateur de H145 en Europe. Avec le nouveau contrat Airbus, nous renforçons encore la modernisation en cours de notre flotte, fixant ainsi le cap pour l'avenir ", déclare Achim Vogel, responsable des achats centraux et de la logistique à DRF Luftrettung.

Le pack HDataPower sur mesure est un ensemble de services numériques conçus pour améliorer la disponibilité des vols et la sécurité opérationnelle. "En exploitant les données générées par les systèmes de l'hélicoptère, les services connectés fournissent une analyse approfondie des opérations de vol, de maintenance et de logistique et préparent le terrain pour des actions d'amélioration et des gains de temps. Les meilleurs exemples sont Flight Analyser, qui soutient la sécurité opérationnelle, et les dispositifs de connectivité tels que wACS, notre système de communication aérienne sans fil", explique Christoph Zammert, Executive Vice President of Customer Support & ; Services chez Airbus Helicopters. " Nous sommes honorés de contribuer à dynamiser les opérations de DRF Luftrettung, en leur permettant de mener à bien leurs importantes missions quotidiennes. "

DRF Luftrettung est l'une des organisations de sauvetage aérien les plus importantes et les plus expérimentées d'Europe. L'organisation et ses filiales exploitent plus de 50 hélicoptères Airbus sur 37 bases à travers l'Allemagne, l'Autriche, le Liechtenstein et la Suisse pour le sauvetage d'urgence et les transports de soins intensifs, y compris les profils de mission spéciaux tels que les opérations de hissage et les opérations de jour et de nuit. La nouvelle version de l'hélicoptère bimoteur léger H145 d'Airbus a été dévoilée lors du salon Heli-Expo 2019 à Atlanta. Cette dernière mise à niveau ajoute un nouveau rotor innovant à cinq pales au H145 multi-missions, augmentant la charge utile de l'hélicoptère de 150 kg. La simplicité de la nouvelle conception du rotor principal sans palier facilite également les opérations de maintenance, améliorant encore la facilité d'entretien et la fiabilité de référence du H145, tout en améliorant le confort de conduite pour les passagers et l'équipage.

Au total, il y a plus de 1 500 hélicoptères de la famille H145 en service, totalisant plus de six millions d'heures de vol. Propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E, le H145 est équipé d'un contrôle moteur numérique à pleine autorité (FADEC) et de la suite avionique numérique Helionix. Cette dernière comprend un pilote automatique 4 axes haute performance, qui accroît la sécurité et réduit la charge de travail du pilote. Son empreinte acoustique particulièrement faible fait du H145 l'hélicoptère le plus silencieux de sa catégorie.