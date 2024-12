Double victoire pour l’Europe spatiale

Une mission au service de l’observation de la Terre

Mise en œuvre depuis le Centre spatial guyanais le 5 décembre à 21 h 20 UTC (18 h 20, heure locale), Vega C, la nouvelle version du lanceur léger européen, a renoué avec le succès, un peu moins de deux ans après l’échec de VV22, provoqué par une défaillance du deuxième étage Zefiro 40.

À l’occasion du vol VV25, Vega C a placé sur orbite héliosynchrone, à 700 km d’altitude, le satellite Sentinel 1C.

Ce dernier constitue le troisième satellite d’observation de la Terre radar du programme Copernicus de l’Union européenne, après Sentinel 1A (sur orbite depuis avril 2014) et Sentinel 1B (lancé en avril 2016, puis victime d’une panne électrique en décembre 2021).

Le lanceur a atteint l’espace en 8 minutes et a largué sa charge utile à 23 h 04.

Une première communication établie à 23 h 12 a permis de confirmer qu’elle se trouvait sur orbite en toute sécurité.

Construit sous la maîtrise d’œuvre de Thales Alenia Space, Sentinel 1C va fonctionner de concert avec Sentinel 1A, avec un même niveau de performance.

Deux projets phares européens

« C’est une étape importante, aussi bien pour Arianespace, Avio et l’Europe, note Marino Fragnito, nouveau directeur commercial et directeur des services de lancement d’Avio, le constructeur de Vega C. C’est en effet la première fois que Vega lance un satellite de la classe Sentinel 1, ce qui signifie presque 2,3 t de performance. »

Josef Aschbacher, directeur général de l’Agence spatiale européenne, s’est enthousiasmé : « Deux grandes réalisations européennes en un seul instant aujourd’hui : le troisième lancement d’un satellite Sentinel 1 et le troisième lancement de Vega C, marquant un retour en forme triomphal de ces deux projets phares européens. »