Les causes du dernier échec du lanceur européen Vega C identifiées

Six hauts responsables sous le feu des projecteurs

Ils étaient tous là ce matin, au siège de l’Agence spatiale européenne, à Paris, pour présenter les résultats de l’enquête qui a été confié à des experts indépendants, après l’échec en vol du premier vol commercial du lanceur Vega C : Josef Aschbacher (directeur général de l’ESA), Stéphane Israël (président exécutif d’Arianespace), Giovanni Colangelo (inspecteur général de l’ESA et coprésident de la commission d’enquête), Pierre-Yves Tissier (directeur technique d’Arianespace et coprésident de la commission d’enquête), Giulio Ranzo (président d’Avio) et Daniel Neuenschwander (directeur du Transport spatial à l’ESA).

Troisième échec en huit vols

Pour mémoire, le lanceur Vega C, évolution du lanceur Vega développé par l’industriel italien Avio pour le compte de l’ESA, avait réussi son vol inaugural le 15 juillet 2022.

Mais la mission suivante (VV22), le 21 décembre, avait vu une défaillance de l’étage supérieur (Zefiro 40), et la perte des satellites Pléiades Neo 5 et 6 d’Airbus Defence and Space, dédiés à l’observation de la Terre.

C’était le troisième échec en huit vols pour un lanceur Vega/Vega C, après les missions VV15 (11 juillet 2019) et VV17 (17 novembre 2020).

Une pièce… ukrainienne en question

La commission d’enquête est formelle : c’est le col de tuyère en carbone-carbone du deuxième étage du lanceur qui était défectueux – une pièce « extrêmement sophistiquée et complexe », selon l’expression de Giulio Ranzo.

Cet élément critique avait été fourni par le constructeur ukrainien Youjnoye, préféré à ArianeGroup pour des questions de disponibilité selon le président d’Avio.

Retour en vol fin 2023

Le retour en vol de Vega/Vega C est désormais conditionné à la re-qualification de l’architecture du Z40, qui nécessitera notamment un essai au banc du moteur avec un nouvel équipement carbone-carbone, mais aussi la révision du management de la chaîne d’approvisionnement.

L’espoir aujourd’hui est que Vega (qui n’est pas équipé du col de tuyère défaillant) reprenne du service à la fin été, et que Vega C fasse de même d’ici la fin de l’année.

La première mission emportera deux charges utiles principales, et quelques petits satellites.

La seconde mission sera dédiée au lancement du satellite d’observation de la Terre Sentinel 1C de la Commission européenne, qualifié de « précieux » par Josef Aschbacher.

Une année de retard

C’est donc au moins une année de retard qui s’annonce pour les clients qui ont passé commande de services de lancements à Arianespace à l’aide du lanceur léger de sa gamme, qui compte actuellement 15 missions dans son carnet de commandes.

« Nous devons livrer », a rappelé Stéphane Israël.