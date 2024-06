Double commande émiratie de satellites Eurostar Neo

Satellites électriques, numériques et flexibles

Deux semaines après l’annonce à la fin du mois de mai par Thales Alenia Space d’une commande de satellite géostationnaire de télécommunications nouvelle génération Space Inspire par l'opérateur de télécommunications japonais SKY Perfect JSAT, c’est au tour d’Airbus Defence and Space de pouvoir sabler le Champagne : l'opérateur de télécommunications émirati Yahsat (Al Yah Satellite Communications Company), fondé en 2007 à Abou Dabi, vient en effet de lui confier la fabrication de deux nouveaux satellites.

Il s’agit des satellites géostationnaires de télécommunications Al Yah 4 et Al Yah 5 (AY4 et AY5), qui seront assemblés à partir de la plateforme tout électrique Eurostar Neo, dont le premier exemplaire a été lancé en octobre 2020 (Hotbird 13F d’Eutelsat).

Les charges utiles seront numériques et flexibles, c’est-à-dire entièrement reconfigurables sur orbite, ce qui permet de s’adapter à l'évolution des besoins, en ajustant la zone de couverture, la capacité et la fréquence d’émission en cours de mission.

Lancement en 2027 et 2028

Dotés d’une durée de vie de 15 ans, les satellites jumeaux devront être lancés respectivement en 2027 et 2028, en remplacement des satellites AY1 (ex-YahSat 1A) et AY2 (ex-YahSat B), déjà fournis par Airbus en avril 2011 et avril 2012 sur une version précédente de la plateforme Eurostar Neo (Eurostar 3000).

Le duo offrira des communications gouvernementales sécurisées dans une large zone de couverture au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et en Asie.

Airbus fournira également des éléments du segment-sol, tandis que le contrat inclut deux plateformes Arrow (dérivées des plateformes de la constellation OneWeb) pour de futurs déploiements sur orbite basse.