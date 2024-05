Un satcom GEO enfin dans l’escarcelle de Thales Alenia Space

Commande historique

Thales Alenia Space n’avait pas engendré de commande de satellite géostationnaire de télécommunications depuis… 2022 – année exceptionnelle s’il en est, avec six prises de guerre sur les onze appels d’offres lancés sur le marché mondial ouvert.

Enfin, ce 27 mai, le constructeur franco-italien annonce avoir été retenu par le plus grand opérateur de satellites de télécommunications d’Asie, le groupe japonais SKY Perfect JSAT, pour la fourniture d’un satellite haut débit de nouvelle génération Space Inspire (INstant SPace In-orbit REconfiguration), reconfigurable sur orbite : JSAT 31.

C’est la première fois depuis sa création en 2007 que SKY Perfect JSAT fait appel au constructeur franco-italien qui, en tant que maître d’œuvre du satellite, est responsable de sa conception, de sa fabrication, des tests et de la livraison au sol, ainsi que du segment sol et des services associés.

Lancement dans trois ans

JCSAT 31, qui fonctionnera sur les bandes de fréquences Ka et Ku, devra être lancé en 2027 pour offrir durant plus de 15 ans des services de connectivité à large bande au Japon, en Asie du Sud-Est, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifique.

Avec un débit de 50 Gbps, il sera le satellite plus puissant de la flotte de SKY Perfect JSAT à ce jour.

À partir de JSAT-31, SKY Perfect JSAT rebaptisera tous ses nouveaux satellites JSAT en lieu et place de JCSAT et Superbird.