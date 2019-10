Dix millions d'heures de vol pour l'Arrius

Safran célèbre les 10 millions d’heures de vol des moteurs Arrius : 10 millions d’heures de vol depuis sa mise en service en 1996. Avec plus de 3 800 exemplaires livrés à 430 clients dans 60 pays, la famille Arrius couvre une plage de puissance entre 450 et 750 shp et se destine au marché des hélicoptères légers monomoteurs et bimoteurs.

Au fil des années, la gamme Arrius a maintenu son statut sur le marché de l’hélicoptère léger, et continue d’équiper de nouveaux modèles. Initialement installée en 1996 sur l’EC135, la version Arrius 2B2Plus est entrée en service sur le H135 d’Airbus en 2014. Cette combinaison est devenue populaire auprès des opérateurs, et notamment ceux qui assurent des services de transport médicalisé d’urgence (EMS) et des missions militaires.

En 2016, l’Arrius 2R est devenu opérationnel sur le monomoteur Bell 505. Equipés d’un calculateur de régulation (FADEC ou Full Authority Digital Engine Control) double canal et assemblés dans l’usine Safran de Grand Prairie au Texas, plus de 200 exemplaires d’Arrius 2R sont maintenant en service.Une autre variante, l’Arrius 2G1, équipe l’hélicoptère russe Ka-226. En service en Russie, cet hélicoptère fait également l’objet d’un important contrat militaire en négociation entre la Russie et l’Inde. Le moteur Arrius va rester au cœur de l’offre Safran en matière de propulsion pendant de nombreuses années.

Actuellement, le démonstrateur technologique Add+ développé sur une base d’Arrius réalise ses essais au sol. Intégrant 30 % de composants en fabrication additive (ou impression 3D), il va permettre l’incorporation de plus de pièces réalisées avec ce mode de fabrication dans les futurs modèles d’Arrius, ce qui permettra l’ajout de nouvelles fonctionnalités, des performances accrues et la réduction des cycles de production et de la masse du moteur.Les premières versions de l’Arrius disposent d’une régulation hydromécanique, tandis que les plus récentes sont équipées d’un FADEC simple canal, ou double dans le cas de l’Arrius 2R et des futures versions, afin d’améliorer le fonctionnement du moteur et de réduire la charge de travail du pilote.