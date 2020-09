DHL investit 170 M€ dans un nouveau hub à Roissy CDG

DHL Express ne connaît pas la crise. Avec des volumes traités de colis en hausse de 8% en 2019 et de 5% encore, malgré la pandémie du Covid-19, et une part de marché dans l'Hexagone de 37%, le fréteur va encore renforcer sa présence en France. Alors qu'il a investi plus de 65 millions d'euros dans la modernisation de son réseau hexagonal dans les cinq dernières années, DHL a investi 170 millions d'euros dans la construction d'un nouveau hub à l'aéroport de Roissy CDG. Il s'agit pour DHL du plus gros investissement jamais réalisé en France, depuis son arrivée dans l'Hexagone en 1976.

38 000 colis par heure

Le nouveau hub, actuellement en construction, sera opérationnel en octobre 2021. A elle seule, sa chaîne de tri ultra-moderne représente un investissement de 45 millions d'euros. Dès sa mise en service, le site nouvelle génération aura une capacité de traitement de 38 000 colis/heure, soit quinze fois plus que l'installation actuelle. Il accueillera entre 500 et 600 collaborateurs qui évolueront au sein de 34 000 m2 de surface d'exploitation. Avec une construction débutée en mars 2020, le site est implanté sur une surface totale de 91 000 m2, soit l'équivalent de 13 terrains de foot, et pourra être agrandi dans le futur pour répondre à la hausse des échanges, sans interruption d'activité.

8% de croissance sur les cinq prochaines années

DHL détient une part de marché de 37% en France. En 2019, le nombre de colis transportés par DHL Express France a augmenté de 8% par rapport à 2018. En 2020, ce chiffre devrait progresser de l'ordre de 5%, malgré la crise du Covid-19, notamment grâce à la croissance du e-commerce. DHL Express France prévoit une poursuite de la croissance de ses flux dans le pays de l'ordre de 8% par an, dans les cinq années à venir (2021-2025).