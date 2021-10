DHL Express inaugure son nouveau hub à Paris-CDG

DHL Express a inauguré le 5 octobre sa nouvelle plateforme de Roissy CDG qui entrera effectivement en activité le 21 octobre. Le nouveau hub qui a nécessité un investissement de 170 millions d'euros, doit permettre d'acheminer 38 000 colis par heure, soit quinze fois plus que sur l'ancien hub, selon Philippe Prétat, directeur général France de DHL Express. Encore en phase de test, le site aura une surface totale de 32 000 m2, soit six fois plus grande que l'ancien site. Presque tous les salariés des trois plateformes que gérait le groupe en Ile-de-France seront transférés sur le nouveau site, annonce le groupe, qui annonce la création de 239 emplois directs pour former une équipe de 719 personnes au total.

22 Boeing 777 achetés

Ce nouveau site est mis en activité au moment où le e-commerce a connu une forte croissance dans le contexte de la crise sanitaire et des confinements. En 2020, le groupe a ainsi vu son activité augmenter de 7,6% par rapport à 2019. DHL Express, qui annonce vouloir atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 insiste aussi sur les performances environnementales de son nouveau hub aéroportuaire. Le site est ainsi équipé de panneaux photovoltaïques, d'éclairage LED et de chariots et de véhicules électriques. Le groupe a aussi acheté 22 Boeing 777, qui doivent permettre de réduire de 17% les émissions de CO2 par rapport aux modèles précédents. Douze avions "Alice", 100% électrique, ont aussi été commandés au constructeur Eviation et devraient voler à partir de 2024. Le groupe DHL Express revendique une part de marché de 37% sur le marché français et prévoit une croissance annuelle de 8%, grâce à la poursuite du développement du e-commerce.